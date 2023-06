Die Landsberger Feuerwehr simuliert einen Tiefgaragenbrand

Auf dem ULP-Gelände in Landsberg steht eine Tiefgarage noch leer. Das nutzt die Feuerwehr für eine spezielle Übung.

Die Tiefgarage im Baufeld A2 des neuen Landsberger Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach ist bereits ausgebaut und steht aktuell leer. Sie eignet sich daher gut für großflächige Übungen. Der Projekt- und Quartiersentwickler ehret+klein hat der Feuerwehr Landsberg die Tiefgarage jetzt für Übungszwecke zur Verfügung gestellt.

Bei einer Übung der Feuerwehr Landsberg wurde ein Tiefgaragenbrand simuliert. Foto: Thorsten Jordan

Im Rahmen der Übungen wurde unter anderem ein Brand in der Tiefgarage mit Rauchbildung simuliert. Bei diesem Rauch handelt es sich um Übungsrauch, der ungefährlich ist. Am 15. und 29. Juni finden abends zwei weitere Übungen an der Garageneinfahrt von Baufeld A2 in der Spöttinger Straße statt. (AZ)