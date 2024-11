Was ist Ihre Meinung zum neuen Landratsamt?

In den vergangenen Wochen und Monaten hat das Landsberger Tagblatt oft und ausführlich über das geplante Landratsamt, die Diskussionen darüber und die Bürgerinitiative gegen den geplanten Neubau berichtet. Jetzt wollen wir mal die Meinung unserer Leserinnen und Leser wissen. Sind Sie für den Bau eines neuen Landratsamts am Penzinger Feld mit berechneten Baukosten von 120 Millionen Euro? Oder sind Sie für einen reinen Funktionsbau, in dem die Mehrzahl der aktuellen Außenstellen zusammengefasst werden kann? Vielleicht ist es Ihnen egal, ob und wie gebaut wird? Lassen Sie es uns wissen und stimmen Sie in unserer Umfrage ab:

