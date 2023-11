Ummendorf

18:00 Uhr

Bilder und Interaktionen im Hanghofer Künstlerhaus

Plus Amelie Ries und der Schauspieler Milan Peschel stellen in Ummendorf aus. Ihre Werke gehen eine Interaktion ein.

Das Hanghofer Künstlerhaus in Ummendorf etabliert sich als außergewöhnlicher Kunstort und zieht damit auch einen bekannte Kunstschaffenden aus Berlin an. Erstmal stellt der Schauspieler Milan Peschel im Landkreis Landsberg aus und zwar zusammen mit der Issinger Künstlerin Amelie Ries. Ihre Werke haben sich und den Besuchern etwas zu sagen.

Noch steht das Hanghofer Haus, das Baumeister Timothy Hanghofer in zehn Jahren eigenhändiger Arbeit von einer Hofscheune in ein Künstlerhaus mit bodentiefen Atelierfenstern, hohen Räumen, glänzenden Kalkglätte-Wänden und veredelten Betonoberflächen verwandelt hat, zum Verkauf bei Sotheby's. Bald ist jedoch Schluss damit, dann wird die Künstlervilla privat verkauft, sagt Hanghofer beim Besuch unserer Redaktion bei der neuesten Ausstellung, die er in das edle Ambiente geholt hat. Es ist bereits die dritte – und das Haus für Künstler oder als Fotolocation bis zu seinem Verkauf anzubieten, bleibt auch weiterhin sein Konzept. Zu sehen sind 13 Gemälde und diverse gestickte Bilder sowie die Installation von 484 Tonköpfen der Issinger Künstlerin Amelie Ries. Diese gehen mit unzähligen Bildern des Berliner Schauspielers und Künstlers Milan Peschel eine Interaktion zum Thema der Ausstellung „Das große Schweigen“ ein – und trotz dieses Titels haben die Werke uns etwas zu sagen.

