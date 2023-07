Gemeinsame Werkschau unter dem Motto „Standstill“

Ein Künstlerpaar stellt gemeinsam in Ummendorf aus. Dabei verwenden Lena Nikcevic und Julian Modica unterschiedliche Techniken.

Das Künstlerpaar Lena Nikcevic und Julian Modica widmet sich unterschiedlichen Techniken, die sie bei gemeinsamen Projekten auch zusammen fließen lassen. Zu sehen war das jetzt in der Werkschau „Standstill“ im Hanghofer Haus in Ummendorf.

Nikcevic zeigt in zarter Öl- sowie in Hinterglasmalerei entstandene Werke. Dominierend im großen Raum im Erdgeschoss ist ein großformatiges Naturbild. Die aus Montenegro stammende Künstlerin, die in ihrem Heimatland und in Frankreich studierte, hat es in Hinterglastechnik geschaffen. Und nicht nur das: weiße oder helle Stellen im Motiv fräste sie von hinten in die dafür verwendete, etwa 15 Millimeter starke Plexiglasplatte. Das lässt gerade diese Stellen je nach Lichteinfall, ganz unterschiedlich schillern.

Weiteres Beispiel ist eine große, edle Bank mit breiter Sitzgelegenheit in Hinterglastechnik. Die zur Schau gestellten Ölbilder sind Themenfamilien. So zeigt Lena Nikcevic Motive zu „Glück“, einem Gefühl, das ganz unterschiedlich ausgelöst werden kann. Es sind Kinder, die in einen Baum geklettert sind, eine Sommerwiese oder auch ein Blick in eine gute Zukunft mit ausreichend Energie für alle. Und es ist auch die Suche nach diesem Gefühl. Zweiter Themenbereich ist „am Morgen“, wenn alles langsam zum Leben erwacht. Die Künstlerin lässt zuweilen auch ruhige Ansichten entstehen, denen sie, „weil ich gerade wollte“, knallige Farbtupfer verpasst.

Mosaike in unterschiedlichen Materialien

Julian Modica zeigt ausschließlich Mosaike in unterschiedlichen Materialien. Der in Weilheim geborene und aufgewachsene Künstler hat diese Art des Ausdrucks von der Pike auf gelernt. Er durchlief eine exzellente Ausbildung an der weltweit bekannten Mosaik-Schule in Spilimbergo im italienischen Friaul. Zunächst werden dort die historischen Techniken römisch und byzantinisch gelehrt. Erst dann gehe es langsam, Schritt für Schritt, um eigene Ideen und Gestaltungen.

Modica formt dreidimensional wirkende Werke aus platten, hochkant gelegten Kieselsteinen, denen er durch die sanft schwingende Anordnung eine tänzerische Leichtigkeit mitgibt. Die Motive der entstandenen Gebilde sollen dabei im Auge des Betrachters liegen. Kleine Schieferplättchen, „Abfall“ bei Gebäudeabrissen genauer gesagt -umbauten, werden von Modica zur Kunst veredelt, indem er sie ebenfalls senkrecht als Wege über meist einfarbigem Hintergrund „wandern“ lässt. Der Künstler zeigt aber auch Arbeiten in überlieferter Mosaik-Kunst.

„Standstill“ heißt die Werkschau von Lena Nikcevic und Julian Modica im Hanghofer Haus in Ummendorf. Zu sehen ist auch das Mosaik eines Porträts von Karl Valentin. Foto: Romi Löbhard

Wie intensiv er sich mit einem Motiv vor dessen Entstehung als Mosaik auseinandersetzt, wird bei einem Porträt von Karl Valentin deutlich. Das Münchner Original hat Julian Modica perfekt ausgestattet mit diesem typischen, leicht kritischen und hintersinnig lächelnden Blick. Zuweilen arbeitet das Künstlerpaar auch gemeinsam. In Ummendorf waren Bilder einer „Art Wall“ in Porto Novi in Montenegro zu sehen. Dabei wurden ausschließlich Materialien verwendet, die bereits auf der Baustelle benutzt wurden.