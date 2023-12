Der jüngste Brot-Sommelier der Welt kommt aus Unterdießen

Ein 21-Jähriger ist „Botschafter der deutschen Brotkultur“. In der Prüfung zum Brot-Sommelier musste er sich wissenschaftlich mit dem Handwerk auseinenadersetzen.

232 Bäckerinnen und Bäcker aus sieben Ländern dürfen sich mittlerweile mit dem Prädikat „Brotsommeliere“ oder „Brotsommelier“ schmücken. Zu ihnen gehört als jüngster von allen auch der 21-jährige Fernando Pfatischer aus Unterdießen. Hierzu hatte er ein Jahr lang Lehrgänge an der „Akademie Deutsches Bäckerhandwerk“ in Weinheim an der Bergstraße absolviert und kürzlich erfolgreich eine als sehr anspruchsvoll bezeichnete Prüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar abgelegt, die aus acht Teilen bestand. Damit gehöre er laut dem Deutschen Brotinstitut zu den Experten für Brot und sei zugleich ein Botschafter der deutschen Brotkultur.

Pfatischer möchte sich auf einzelne Produkte konzentrieren

Voraussetzung für diesen Abschluss waren der Meisterbrief im Bäckerhandwerk oder ein vergleichbarer Abschluss wie etwa ein Studium. Vermittelt wurden in der sich über ein Jahr erstreckenden Ausbildung, die es seit 2015 gibt und die 480 Präsenzstunden umfasst, sensorische Fähigkeiten ebenso wie tiefere Kenntnisse über die Brotkultur. Und natürlich die verschiedensten Brotspezialitäten und ihre Verwendung unter dem Aspekt, welches Brot zur welcher Speise passt.

Für Fernando Pfatischer war es neben dem Titel, den er künftig verwenden darf, wichtig, dass er in der renommierten Akademie in Weinheim auf Fachleute traf, von denen er sich erwartete, dass sie ihn in seinem Beruf weiter bringen können. Für die Entwicklung im Bäckerhandwerk sieht er die Notwendigkeit, dass man die Nachteile, die aus dem Personalmangel und den gestiegenen Energiekosten wachsen, mindert und die Vorteile gegenüber der Industrie nutzt. So glaubt er, dass man künftig nicht mehr ein Vollsortiment wird anbieten können, sondern sich stattdessen auf einzelne Produkte spezialisiert, die man in besonders hoher Qualität fertigt, an der die Kundinnen und Kunden nicht mehr vorbeikämen.

Dinkelprodukte sind laut wissenschaftlicher Studien gut für die Gesundheit

Zu der Prüfung gehörte auch das Verfassen einer Facharbeit mit wissenschaftlichem Charakter. Hier hatte Pfatischer, der nicht nur ausgebildeter Betriebswirt, sondern auch Ernährungsberater im Bereich Gesundheit und Fitness ist, den Zusammenhang von Brotkonsum und Darmkrebs beleuchtet. Schon jetzt bietet der elterliche Betrieb ein täglich wechselndes Brotsortiment an. Jeden Donnerstag gibt es Dinkelprodukte im Sinne von Hildegard von Bingen, die Dinkel als das beste Getreide bezeichnet hatte und das nach wissenschaftlichen Studien eine besondere Bedeutung für das Immunsystem und die Krebsvorsorge besitzt. Brot-Sommelier Fernando Pfatischer und sein Vater Werner Pfatischer, der ebenfalls Ernährungsberater ist, geben unter anderem auch spezielle Hinweise für Allergikerinnen und Allergiker.

