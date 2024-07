Dorfanger in Dornstetten wird an die Öffentlichkeit übregeben

2021 musste in Dornstetten an der Abzweigung St. Gangwolf-Straße und Im Forchet eine 80-jährige Esche aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht durch das Fürstenhaus von der Leyen in Waal als Miteigentümer des Grundstücks gefällt werden. Der Grünbereich sollte nach Meinung der Dorfbewohner eine Umgestaltung bekommen.

Nachdem ein Jahr später der mächtige Wurzelstock ausgefräst worden war, erarbeitete eine Landschaftsarchitektin einen Entwurf. Nach der Zustimmung des Gemeinderats begann im Herbst 2023 die Umgestaltung mit den Erd- und Pflasterarbeiten sowie der Raseneinsaat auf Kosten der Gemeinde. Durch die Spenden des Fürstenhauses und einiger Dornstettener Bürgerinnen und Bürger konnten bereits im Mai 2024 zwei Bänke aufgestellt und Sträucher gepflanzt werden. Es entstand ein Platz, an dem sich sowohl vorbeikommende Radfahrer ausruhen als auch Einheimische treffen können. Am Freitag, 26. Juli, wurde der Platz im Beisein von Prinzessin Elisabeth von der Leyen, Alfons Wagner vom Gartenbauverein, Bürgermeister Alexander Enthofer und Gartenbauvereinsvorsitzenden Eleonore Mühlberg der Öffentlichkeit übergeben. (AZ)