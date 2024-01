Was bringt 2024? Die Termine im Landkreis Landsberg

Mit der Gauklernacht am 12. Juli startet das Kaltenberger Ritterturnier . Drei Wochenenden lang (12. bis 14. Juli, 19. bis 21. Juli und 26. bis 28. Juli) können die Besucher in die Welt des Mittelalters mit Musik, Handwerk und Gaukelei zum Mitmachen, Schauen und Staunen einlädt. Höhepunkt sind die Ritterturnier-Shows, bei denen waghalsige Reiter die Arena stürmen.

Der Süddeutsche Töpfermarkt findet am 20. und am 21. Juli entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg statt. Rund 60 Aussteller zeigen auf dem Gelände mit Blick auf die historische Altstadt ihre Keramikkünste .

Für eine Nacht verwandelt sich die historische Altstadt von Landsberg am 21. September in eine einzigartige Kunstgalerie. So unterschiedlich die Künstler und ihre Werke bei der Langen Kunstnacht sind, so unterschiedlich sind auch die Orte, an denen die Kunst an diesem Abend stattfindet. Die Entdeckungsreise führt durch Ateliers, Geschäfte, Galerien und Museen.