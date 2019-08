vor 3 Min.

Bei den Cops in Rosenheim

Ausflug an den Chiemsee

Über 80 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Geltendorf-Kaltenberg fuhren nach Rosenheim. Dort erwartete die Gruppe eine Führung „Auf den Spuren der Rosenheim Cops“. Besichtigt wurden das Rosenheimer Rathaus, das in der Serie als Polizeistation fungiert, der Stadtpark, in dem schon so manche Serienleiche gefunden wurde, und die Fachwerkhäuser der Altstadt.

Weiter ging es an den Chiemsee und mit der Fähre zur Fraueninsel. Nach dem Mittagessen konnte jeder die Insel selbstständig erkunden – die Klosterkirche der Benediktinerinnen oder den Rosengarten besuchen oder gemütlich Kaffee trinken. Die Kinder gingen baden und einige Erwachsene kühlten ihre Füße im warmen Chiemsee.

Am späten Nachmittag ging es dann weiter zum Gasthof „Hirzinger“, bekannt durch die Wirtshausmusikanten des Bayerischen Rundfunks.

Im gemütlichen Biergarten gab es noch eine Brotzeit und kühle Getränke. (lt)

Themen Folgen