00:32 Uhr

Bei den Schätzen des Paartals

Historischer Verein besucht den Pfarrhof und das Museum in Walleshausen

Auf Einladung von Franz Welz unternahm der Historische Verein Landsberg eine Halbtagesfahrt nach Walleshausen. Anlass war ein Doppeljubiläum: die 250. Wiederkehr des Geburtstags von Dr. Josef von Miller und das 65-jährige Bestehen des ersten Privatmuseums im Landkreis, des Museums von Franz Welz, gegründet von dessen Vater Heinrich Welz.

Walleshausen liegt an der jungen Paar und wird im ersten Drittel des 10. Jahrhunderts im Güterverzeichnis des Benediktinerklosters Wessobrunn genannt. Vom Ortsadel erlangte das Augustinerchorherrenstift Polling 1354 das Patronatsrecht. Dieses errichtete neben der Pfarrkirche den zweiten Blickfang des Ortes: den prächtigen Bau des Pfarrhofs. 1803 kehrte dorthin der letzte Propst Johann Nepomuk Daisenberger als Pfarrer zurück. Sein Grab befindet sich in der Kirche.

Mit einem Prolog der verstorbenen Dominikanerinnenschwester Pia aus Landsberg begrüßte Welz die Gäste im Gewand eines Mönchs in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Diese zählt zu den wertvollsten Kirchen im Landkreis.

Einzigartig ist, dass trotz des Marienpatroziniums hier die Verehrung der heiligen Magdalena im Mittelpunkt steht. Die ursprüngliche Statue der Heiligen ist verschollen. Zurzeit laufen Bemühungen, das Werk wieder aufzufinden.

Ein besonderes Privileg für die Gruppe war es, dass Pfarrer Thomas Wagner die Pforten des Pfarrhauses für einen Besuch öffnete. Diese Sommerresidenz der Pollinger Pröpste gilt als einer der kostbarsten Pfarrhöfe der Diözese Augsburg. Neben den prachtvollen Stuckdecken bewunderten die Besucher auch den Palmesel, der 1951 durch die Bemühungen des Historischen Vereins aus dem Museum in Landsberg wieder nach Walleshausen heimkehrte.

Nach der Besichtigung von Kirche und Pfarrhaus ging’s zur Klostermühle mit dem Heimatmuseum von Franz Welz. Am Haus befindet sich eine Marmortafel, die an den dort am 18. März 1769 geborenen Dr. Josef von Miller erinnert. Er verbrachte seine Gymnasialjahre von 1779 bis 1784 in Polling. Durch Stipendien konnte Josef Miller Jurist werden und die Doktorwürde erlangen. Später erfolgte die Ernennung zum Hofgerichtsadvokaten und zum Königlich Bayerischen Rat. 1811 wurde er von König Maximilian I. Joseph in den erblichen Adelsstand erhoben.

Schließlich führte Welz ebenso sachkundig wie humorvoll durch einen Teil seiner mit viel Liebe zusammengetragenen Schätze. Diese reichen von kleinen Bodenfunden bis zu Haushaltsgegenständen des vorigen Jahrhunderts, wie zum Beispiel Kochgeschirr, Bügeleisen oder religiöse Kostbarkeiten. Nach so viel Gesehenem und Gehörtem aus vergangenen Zeiten mundeten allen Teilnehmern Kaffee und Kuchen im Museumsgarten. (lt)

Themen Folgen