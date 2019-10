vor 60 Min.

Berliner Osten erkundet

Artilleristen besuchen Hauptstadt

Die Jahresfahrt der Artillerievereinigung Landsberg/Kempten, die vom Vorsitzenden Jürgen Grupe wieder perfekt geplant und vorbereitet wurde, hatte heuer Berlin und den Spreewald zum Ziel.

Die Fahrt bot einige Highlights: Da war zum einen eine mehrstündige Bootsfahrt auf der Spree und dem Landwehrkanal, die bei der Jannowitzbrücke startete und viele Ansichten und Ausblicke von der Wasserseite her bot. Auch die Brückenunterquerungen auf dem Landwehrkanal – wobei über Lautsprecher verkündet wurde: „Achtung, sitzen bleiben, sehr niedrige Brücke!“ – hatten ihren besonderen Reiz. Der Ausflug in den Spreewald war ein weiterer Höhepunkt. Auch dabei stand eine mehrstündige Kahnfahrt mit Einkehr in einem Gasthaus auf dem Programm. Mit zwei Kähnen, einmal mit Steuermann, einmal mit Steuerfrau besetzt, ging es entspannt und gemächlich auf verschlungenen Kanälen mitten durch eine zauberhafte Landschaft. Viel Wissenswertes über Land und Leute, gewürzt mit Witz und mancher Anekdote, hatten die beiden zu bieten und machten dadurch die Fahrt zu einem echten Erlebnis.

Der Tag in Berlin war ein weiterer Glanzpunkt. Die Gruppe unternahm eine mehrstündige Stadtrundfahrt mit Schwerpunkt Ostteil der Stadt, bei der auch Berlin-Kenner auf ihre Kosten kamen. Wer wollte, konnte am Gendarmen-Markt aussteigen und die City auf eigene Faust und nach eigenem Gusto weitererkunden. (lt)

