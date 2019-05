02.05.2019

Damenpower bringt Asch nach vorne

181 Schützen treten in Seestall an. Die Trophäe bleibt beim Vorjahressieger

Die Edenthalschützen Seestall waren heuer die Ausrichter des 58. Fuchstalpokalschießens. Wie schon in den Jahren 2016 und 2017 konnten sich dabei erneut die Hubertusschützen Asch mit klarem Vorsprung an der Spitze behaupten. Sehr knapp ging es auf den weiteren Plätzen zu, Wiesbach Unterdießen, Etschberg Oberdießen und Frohsinn Denklingen trennte jeweils nur ein Punkt. Insgesamt traten 181 Schützen an, die meisten davon, nämlich 51, kamen vom Gastgeber Seestall.

Mit den 96 Ringen von Werner Beisch stellten die Ascher auch den besten Schützen im Wettbewerb, hinter ihm folgte in der Mannschaftswertung die Ascher Damenpower, angeführt von Sabrina Schmid, die mit 95 Ringen auch die beste Dame war. Neben Eva Rock kam dahinter gleich vier Mal der Name Edenhofer. Ebenfalls 95 Ringe erzielten Wolfgang Igl aus Denklingen und der Seestaller Lokalmatador Gerhard Zierer. Für Asch war es der 13. Erfolg im Fuchstalpokal, einsam an der Spitze liegt in dieser Wertung Seestall mit 22 Siegen.

Beim Fuchstalball in der Seestaller Gemeinschaftshalle überreichte Gauschützenmeister Peter Brich den großen Pokal an Ursula Schmid von den Hubertusschützen Asch. Durch den Abend führte der Zweite Seestaller Schützenmeister Robert Maier.

Zum Tanz spielte die Gruppe „Die Oldies“ auf. Aufgrund von Parallelveranstaltungen war der Ball leider recht schwach besucht. (hoe)

