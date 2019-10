00:31 Uhr

Das Erzgebirge und seine spätgotischen Dome

Vom Tor zum Erzgebirge auf die Silberstraße bis Schneeberg

Die diesjährige fünftägige Studienfahrt führte den Historischen Verein nach Sachsen ins Erzgebirge, in eine Region, die viel Unbekanntes für die Mitreisenden bereithielt.

Die Reise begann in Zwickau, dem sogenannten „Tor zum Erzgebirge“, mit einer Besichtigung der alten Handelsstadt und der berühmten spätgotischen Hallenkirche St. Marien. Von hier aus führte der Weg nach Freiberg, dem Beginn der sogenannten „Silberstraße“, die von Ost nach West bis nach Schneeberg reicht.

Neben dem Kennenlernen der bergmännischen Tradition waren es vor allem immer wieder die berühmten, großen spätgotischen Bergmannsdome, die in den einzelnen Städten die Bewunderung und das Erstaunen der Mitreisenden erregten.

Alles begann um 1168 in der alten Bergstadt Freiberg mit dem großen „Berggeschrey“, das heißt, mit dem Auffinden großer Silbervorkommen. Groß und sehr reich machte der Silberbergbau einst die Städte entlang der Silberstraße, was man nicht nur an den mächtigen spätgotischen Hallenkirchen, sondern auch am jeweiligen Stadtbild ablesen kann. So gehört zum Beispiel der Obermarkt in Freiberg mit seinen Häusern aus Spätgotik und Renaissance zu den schönsten Plätzen in Sachsen. Und der große Bergmannsdom St. Marien ist – neben der berühmten „Silbermann-Orgel“ – mit erlesenen Kunstwerken ausgestattet.

Ganz anders dagegen erlebt man das Stadtbild von Marienberg, der nächsten Station der Reise. Die Stadt wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts planmäßig auf dem Reißbrett entworfen, denn für den Erbauer war das Vorbild Marienbergs die Idealstadt der italienischen Renaissance mit ihren regelmäßigen Grundrissen. Die alte Bergbaustadt wird deshalb als „Krone der Renaissance“ im Erzgebirge bezeichnet.

Das nächste Ziel bei der Weiterreise entlang der Silberstraße war die Stadt Annaberg-Buchholz. Diese alte Bergstadt, die ehemals zu den reichsten Städten in Sachsen gehörte – reicher selbst als Dresden oder Leipzig –, liegt beeindruckend auf einem Bergrücken, dominiert von der prächtigen St.-Annen-Kirche, einer der schönsten und größten spätgotischen Hallenkirchen Deutschlands, berühmt durch ihre prächtige Innenausstattung. Natürlich gehörte hier auch der Besuch eines Silberbergwerks und eines Hammerwerks dazu.

Die letzte Bergmannsstadt auf der Reise entlang der Silberstraße war schließlich Schneeberg, schon ganz im Westen des Erzgebirges gelegen. Mit Stolz trägt die Stadt den Beinamen Barockstadt, denn nach einem Brand zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Stadt im Stil des Hoch- und Spätbarocks wieder aufgebaut.

Wahrzeichen der Stadt ist der mächtige Bergmannsdom St. Wolfgang, der im Zweiten Weltkrieg zwar schwer zerstört, aber vollständig wiederaufgebaut wurde. Seit 1996 beherbergt er wieder den berühmten Altar von Lucas Cranach dem Älteren.

Natürlich darf bei einer Reise ins Erzgebirge ein Besuch im Spielzeugdorf Seiffen, dem bekannten Zentrum der traditionellen Schnitzkunst, in dem das ganze Jahr über Weihnachten herrscht, nicht fehlen.

Ganz erfüllt von den vielen Erlebnissen und neuen Eindrücken über die Bergbaugeschichte des Erzgebirges, von der Landschaft und Kultur, kehrte die Reisegruppe nach Hause zurück. (lt)

