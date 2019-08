30.08.2019

Den Fisch richtig filetieren

Viel Spaß hatten die Nachwuchsfischer beim Jugendzeltlager am Herrentratsee bei Kissing.

Fischergilde Barbara mit der Jugend am Herrentratsee

Gemeinschaft erleben, Erfahrung im Umgang mit der Natur sammeln und Angeln von früh bis spät: Das und mehr bot das diesjährige Jugendzeltlager der Fischergilde Barbara.

Das diesjährige Zeltlager der Fischergilde Barbara am Herrentratsee in Kissing war ein voller Erfolg: Mehrere Kinder und Jugendliche aus Landsberg und Umgebung hatten ein langes Wochenende voller Spaß, neuer Erfahrungen und Erkenntnisse. Neben dem Fischen, dem Baden im See und der Gemeinschaft bei gemütlichem Lagerfeuer stand vor allem der Umgang mit der Natur und das gemeinsame Zusammenleben auf dem Zeltlager im Vordergrund.

Die Jungen und Mädchen sowie die erwachsenen Betreuer unter Leitung von Jugendleiter Benni Naurath erlebten die Natur rund um den idyllisch gelegenen Herrentratsee bei Kissing in vielen Facetten: im Hellen, im Dunkeln, bei Wind, bei Regen, bei strahlendem Sonnenschein. Mit Unterstützung der erfahrenen Betreuer konnten sich die Kinder auf die jeweiligen Bedingungen bei der Angelpirsch einstellen und stolz zahlreiche Fänge fürs gemeinsame Abendessen einbringen.

Die gefangenen Fische wurden sinnvoll verwertet, unter anderem auch geräuchert, und die Jungfischer lernten unter Anleitung des Vorsitzenden Johannes Vogel auch das Filetieren. Dank zahlreicher Spenden und freiwilliger Kocheinsätze einiger Vereinsmitglieder war die kulinarische Versorgung vielfältig. Neben dem selbst gefangenen Fisch gab es unter anderem Gulasch, Kässpatzen und zahlreiche Kuchen. (lt)

Themen Folgen