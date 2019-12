23.12.2019

Die Tür als Symbol der Vorweihnachtszeit

Frauenbund Asch spendet für das Allgäuer Kinderhospiz

Besinnliche Stunden bescherte der Katholische Frauenbund Asch-Seestall seinen Mitgliedern bei der sehr gut besuchten Adventsfeier im Haus der Begegnung. Den musikalischen Beitrag lieferten dabei die Ascher Saitenmusik und der Frauenchor sowie Eva Baumeister am Klavier. Schon Tradition ist es, dass bei der Veranstaltung auch die Mitglieder geehrt werden, die im abgelaufenen Jahr einen runden und höheren Geburtstag hatten feiern können.

Von den 15 Frauen waren elf anwesend, denen die Vorstandsmitglieder Helga Greiter, Kathrin Löffler und Andrea Vogel langstielige Rosen überreichten. Bedacht wurden ebenso Adelinde Rauh für ihren Besuchsdienst, Luise Frieß für die Gestaltung der Andachten sowie Rita Kraus, Waltraud Schappele, Marianne Gleich, Johanna Lenk und Erika Bramböck für das Austragen der Frauenbundzeitung.

In ihrer Begrüßung bezog sich Kathrin Löffler auf die geschlossenen Türen des Adventskalenders als Symbol für die vorweihnachtliche Zeit. Es sei eine Verheißung, dass auch in unserem Leben eine Tür aufgehe. Norbert Bobritz, Pfarrhelfer in der Fuchstaler Pfarreiengemeinschaft, ging auf die Bedeutung der Adventszeit ein, in der man sich auf die Ankunft des Herrn vorbereite. Dann bezog er sich auf das Schenken zu Weihnachten, das zur Natur der Menschen gehöre, denn man schenke sich auch Liebe, Zeit und Geborgenheit. Stellvertretend nannte er das Vorstandsteam des Frauenbunds, das der Gemeinschaft das ganze Jahr über etwas schenke. Das eigentliche Geschenk Weihnachtens sei aber das von Gott, der uns seinen Sohn schenke.

Das Gedicht „Eine kleine Kerze“ trug Adelinde Rauh vor. Elisabeth Rott erzählte von einem Jungen, der auszog, um Gott zu besuchen. Dass es eigentlich vier heilige Könige an der Krippe gab, stand im Mittelpunkt der Geschichte von Sieglinde Kratzer. Luise Frieß erzählte von der Patentante Johanna, die als Geschenk statt einem Stofftier versehentlich einen echten Stier bestellt. Eine Sammlung unter den Anwesenden für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach erbrachte 400 Euro. (hoe)

Themen folgen