00:33 Uhr

Ehre für Kohlberger

Versammlung der Eglinger Schützen

Im Rahmen der 99. Generalversammlung der Schützengesellschaft Edelweiß Egling wurde das langjährige Mitglied Theresia Kohlberger zum Ehrenmitglied ernannt. Als erste Frau in der Vereinsgeschichte erhielt sie diese Ehrung für ihr unermüdliches Eintreten für die Belange des Schützenvereins.

In der vergangenen Saison errang die erste Luftgewehrmannschaft den Sieg in der Gauliga und stieg somit in die Gauoberliga auf. Zu diesem Erfolg überreichte Erster Bürgermeister Ferdinand Holzer die Meisterprämie der Gemeinde an Mannschaftsführer Bernd Frey.

Am Sonntag, 20. Oktober, findet das zweite Vereine-Vergleichsschießen statt.

Dazu können alle Interessierten jeweils samstags ab 18 Uhr zum Trainieren ins Schützenheim kommen. (lt)

