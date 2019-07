vor 22 Min.

Ein Haus für Insekten

Die Jungwasserwachtler mit den Betreuern Wolfgang Nitsche (Vierter von links) und Katharina Ried (rechts) übergeben das Insektenhotel an den Vorsitzenden der Gartenfreunde Penzing, Walter Honold (links).

Jugendaktion in Penzing

Volksbegehren Artenvielfalt, Fridays for Future – wie aus den Medien bekannt, treibt aktuell vor allem die Jugend das Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz um. Das merkte man jetzt auch bei einem Naturprojekt der Wasserwacht Penzing. Mit den Betreuern Wolfgang Nitsche und Katharina Ried haben etwa ein Dutzend Kinder der Jugendgruppe Stufe 2 (10 bis 13 Jahre) mit großer Begeisterung ein neues Zuhause für Insekten gestaltet. „Machen ist wie wollen – nur krasser“, so laut Ried das Motto der Aktion. Innerhalb von etwa vier Arbeitsstunden entstand dabei ein optimaler Brut- und Lebensraum für die verschiedensten Arten. Befüllt wurde das Domizil für Bienen und Co. unter anderem mit Ziegelsteinen, Tannenzapfen, Holzwolle, Schilf, Elefantengras und Lehm.

Finale und Höhepunkt des Projekts bestanden im gemeinsamen Aufstellen auf der Streuobstwiese der Gartenfreunde in Penzing.

Schnell hatten sich genug Freiwillige für das Betonieren des Sockels gefunden. So stand kurze Zeit später das neue Hotel zum Bezug für Insekten bereit. Im Rahmen der Übergabe erfuhren die Wasserwachtler vom Vorsitzenden des Vereins „Gartenfreunde Penzing“, Walter Honold, zusätzlich noch viele Details rund um den in direkter Nachbarschaft stehenden Baumstammbienenstock.

Gartenfreunde und Wasserwacht Penzing werden das Insektenhotel nun weiter beobachten. „Natürlich sind auch alle Naturliebhaber mal zu einem Besuch eingeladen“, so Honold. „Die Streuobstwiese ist öffentlich zugänglich und ein toller Ort, um die Natur zu beobachten.“ (lt)

