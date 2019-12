28.12.2019

Engagement für Kameraden und Witwen

Landsberger Reservisten begehen Adventsfeier und ehren Mitglieder

Die Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene im Deutschen Bundeswehr Verband Landsberg (ERH) lud zur traditionellen Adventsfeier mit Ehrungen zum Dorfwirt in Schwifting ein. Vorsitzender Toni Rathgeb begrüßte unter anderen den ERH-Landesvorsitzenden Süddeutschland, OStFw a.D. Bernhard Hauber mit Gattin, sowie den Bezirksvorsitzenden Bairisch Schwaben, StFw a.D. Franz Jung.

Herzlich willkommen geheißen wurde auch Hauptmann Sören Worg, der Standortvorsitzende des Bundeswehr Verbandes Landsberg. Die Stadt Landsberg wurde durch Stadtrat Franz Daschner vertreten. Als Erstes wurde der sieben Verstorbenen des Jahres gedacht. Die durchschnittlich zwei Veranstaltungen im Monat wurden nochmals aufgezählt. Stadtrat Franz Daschner überbrachte Grüße der Stadt Landsberg und stellte fest, dass bei der ERH ein sehr großes soziales Engagement zu verzeichnen sei. Über 50 Witwen finden in der Kameradschaft eine Heimat und viele ältere Mitglieder können sich auf die Kameradschaft verlassen. Nach dem gemeinsamen gesungenen Lied „Alle Jahre wieder“ erfolgten die Ehrungen für 50-, 40- und 25-jährige Mitgliedschaft durch die Landesvorstandsmitglieder und den ERH-Vorsitzenden. Eine besondere Ehrung für Verbandsarbeit, die Verdienstnadel in Bronze aus der Hand der Landesvorstandsmitglieder, erhielten Anne Lohmüller, StFw a.D. Michael Sing, Hptm a.D. Bernd Pixa und OTL a.D. Gilbert Daniel. Kamerad Dr. Steinmann las anschließend noch die Geschichte des vierten Königs in böhmischer Mundart vor.

Toni Rathgeb bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern und allen helfenden Händen in der Kameradschaft für das gemeinsam gestaltete Jahr. Mit Genesungswünschen an alle Kranken und der Mahnung, die Mitglieder in den Pflegeheimen nicht zu vergessen sowie weiterhin miteinander und nicht übereinander zu reden und verbunden mit den besten Wünschen für das Weihnachtsfest das neue Jahr endete die Feier mit dem Lied „O du fröhliche“. (lt)

