Gemütlich mit Starkbier

vor 11 Min.

Dorfschießen in Geretshausen

Im voll besetzten Schützensaal konnte Schützenmeister Alois Buttner vor Kurzem die Teilnehmer des 8. Dorfgemeinschafts- und Vereineschießen in Geretshausen begrüßen.

Jugendleiter Marco Bauer führte die Preisverteilung durch. In 17 Mannschaften aufgeteilt traten heuer 182 Schützinnen und Schützen in allen Altersstufen an, um die Siegermannschaft an vier Schießabenden zu ermitteln.

Den dritten Platz erreichte die Mannschaft des Veteranenvereins mit 830 Punkten, den zweiten Platz konnte die Jugendblaskapelle Geretshausen mit 842 Punkten erzielen. Unangefochtener Sieger mit 856 Punkten wurde die Mannschaft der Ramsacher Straße. Monika Pollweins Leistung war besonders hervorzuheben, da sie nicht nur die beste Leistung ihrer Mannschaft (Ramsacher Straße) erreichte, sondern auch die meisten Punkte des gesamten Teilnehmerfeldes.

Die drei besten Mannschaften gewannen Biergutscheine, der siegreichen Mannschaft der Ramsacher Straße wurde zusätzlich der Wanderpokal ausgehändigt.

Über die Preise der Plätze drei und zwei konnten sich Peter Mayr (Gutschein Lederwaren Mack 50 Euro) und Erika Geisler (Tankgutschein 100 Euro) freuen. Den Hauptpreis, einen Gutschein der Kfz-Werkstatt Buttner in Geretshausen in Höhe von 150 Euro, erhielt Jungschützin Sophie Peinlich.

Am Ende bedankten sich Schützenmeister Alois Buttner und Jugendleiter Marco Bauer für die rege Teilnahme und das zahlreiche Erscheinen. (lt)

