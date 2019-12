vor 15 Min.

Großprojekt Dorfgemeinschaftshaus gestemmt

Zimmerstutzengesellschaft blickt zurück auf ein arbeitsreiches Jahr

Zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Reichling konnte Schützenmeister Tobias Harrer Gauschützenmeister Konrad Schwarz, Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler sowie zahlreiche Schützen im frisch renovierten Schützenheim im Dorfgemeinschaftshaus begrüßen.

Schriftführerin Yvonne Achatz blickte zurück auf das vergangene Jahr mit unter anderem Nikolausschießen, Schützenball, dem ersten Faschingsschießen und Ostereierschießen.

Der Bericht des Schützenmeisters Tobias Harrer wurde mit Bildern der Renovierung des Schützenheims und vor allem des Schießstandes umrahmt. Für die Umbaumaßnahme leistete das Schützenteam einen ehrenamtlichen Arbeitsaufwand von 632 Arbeitsstunden. Großer Dank galt der Gemeinde für die Übernahme der Kosten des Baumaterials. Nach dem Königsschießen am 20. Dezember ist am 11. Januar 2020 der Schützenball im Gasthaus Mitschke geplant. Das örtliche Vereineschießen wird am 28. März stattfinden. Mit dem Ostereierschießen am Karfreitag, 10. April, geht die Schießsaison langsam zu Ende. Ausgezeichnet mit der Ehrennadel in Silber wurden die Fahnenbegleiter Gerhard Geisenberger und Franz Klöck für ihren 25- und 20-jährigen Einsatz. Hubert Rapp erhielt für besondere Leistungen, sein großes Engagement im Schützenverein und für 20 Jahre Zweiter Schützenmeister, die Verdienstnadel in Grün des Bayerischen Sportschützenbundes.

Konrad Schwarz ehrte Schützenmeister Tobias Harrer für fünf Jahre Leitung im Amt ebenfalls mit der Verdienstnadel in Grün des Bayerischen Sportschützenbundes.

Für die Gemeinde richtete Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler Gruß und Dankworte an die zahlreichen Anwesenden. Gerne sei sie zu der in ihrer Amtszeit letzten Versammlung gekommen. Sie sprach freudig von den fünf Schirmherrschaften ihrer zwölfjährigen Amtszeit, wozu auch das Gauschützenfest 2013 zählte. Ebenso wie Alfons Schelkle lobte sie die gelungene Renovierung und die enormen Eigenleistungen im gesamten Umfang des Großprojektes „Dorfgemeinschaftshaus“. (klö)

