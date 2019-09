vor 34 Min.

Hochkarätige Blasmusik

Schöffeldinger auf großer Bühne

Eine Hommage an Ernst Mosch, das Egerland und die traditionelle Blasmusik – das spielten und erlebten die „Schöffeldinger Musikanten“ zusammen mit den „Original Egerländer Musikanten“ vor 3000 Besuchern auf der Altusrieder Freilichtbühne.

Beim ausverkauften Open Air kamen viele Blasmusikfans voll auf ihre Kosten mit Marsch, Walzer und Polka. Eine gewaltige Kulisse von interessierten Zuhörern spendete tosenden Applaus auf jeden Titel der Schöffeldinger Musikanten. Diese boten einen Vorgeschmack darauf, was das Publikum die nächsten Stunden erwartete: Hochkarätige Blasmusik, gespielt mit Leidenschaft und Talent. Gegen 20.30 Uhr betraten die Original Egerländer Musikanten die Bühne. Die Gruppe besteht seit über 60 Jahren und hat unzählige Fans. Zum 20. Todestag von Ernst Mosch spielten die Egerländer die erfolgreichsten Titel der letzten 60 Jahre. Für die Schöffeldinger Musikanten war es das größte Highlight bisher, bei diesem Event dabei zu sein.

Die kommenden Konzerttermine: Am 26. Oktober findet in Rottenbuch mit den Schönegger Almmusikanten ein Doppelkonzert statt. Am 27. Oktober kommen die Schöffeldinger Musikanten mit den Schönegger Almmusikanten nach Kaufering in die Lechauhalle. Hier spielen die Schöffeldinger einen Teil ihres Programms aus Altusried.

Kartenbestellungen und Platzreservierungen können ab sofort unter www.eventim.de vorgenommen werden. (lt)

Themen folgen