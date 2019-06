00:31 Uhr

Mehr Training geplant

Abteilung Turnen fördert Leichtathleten

Sonja Möbus, Abteilungsleiterin Turnen des TTC Geltendorf, zeigte sicht bei der Abteilungsversammlung stolz auf die vielen Aktivitäten der Geltendorfer Turngruppen. So freute sie sich über die erfolgreiche Ausbildung von Ilona Elsner zur Übungsleiterin für die Herzsportgruppe. In den Kinderturnstunden gab es Faschingskrapfen, Eis und Nikolaussäckchen. Das Hatha Yoga wurde beendet.

2018 wurden drei Kindergruppen in Leichtathletik mit insgesamt über 60 Kindern ab sechs Jahren betreut. Bei Wettkämpfen konnten in Gauting 23 Kinder fünf erste Plätze erzielen, und auch beim Stadtlauf in Landsberg war der TTC Geltendorf mit 23 Kindern der größte Verein, der gemeldet hatte. Vier Alternativkonzepte für die Weiterentwicklung der Leichtathletik beim TTC wurden vorgestellt. Ziel sei es, Leistungsträger extra zu fördern. So sollen ein zusätzliches Training für die älteren Gruppen und zusätzliche Wettkämpfe stattfinden. Wenn sich dies etabliert, könnten später alle Gruppen ein erweitertes Training erhalten und an zusätzlichen Wettkämpfen teilnehmen.

Um das Konzept umzusetzen, würden zusätzliche Trainingsstunden in der Turnhalle benötigt sowie ein zusätzlicher Trainer zur Unterstützung. Auch fehle es an einer geeigneten Tartan-Laufbahn. Ende Mai hatten zwei Gruppen in Türkheim am Dreikampf teilgenommen. Die Anfängergruppe Nordic Walking bei Christine Albertshofer hat bereits am 9. Mai begonnen. Die Putzaktion für die Geräte und Schränke fand am Samstag, 1. Juni, in der Turnhalle Geltendorf statt. (lt)

