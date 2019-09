vor 15 Min.

Mit dem Fahrrad durch Ungarn

33 Buben und Mädchen aus dem Landkreis sind auf großer Abenteuerfahrt

Der Kreisjugendring Landsberg bietet seit neun Jahren für Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg in den Sommerferien eine zweiwöchige Lagerfreizeit mit Selbstversorgung an. Dieses Jahr ging es mit 33 Mädchen und Jungs und einem sechsköpfigen, erfahrenen ehrenamtlichen Betreuerteam mit dem Reisebus für zwei Wochen zum Fahrradfahren nach Ungarn.

Großer Trubel herrschte an der KJR-Geschäftsstelle im Landsberger Gewerbegebiet. Nachdem Fahrräder und Gepäck verladen waren, startete der Abenteuerurlaub. Erste Station war ein Campingplatz an einem Seitenarm der Donau kurz hinter der slowakisch-ungarischen Grenze.

Dort wurden unter der fachkundigen Anleitung jener Mädels und Jungs, die schon öfter mit dabei waren, die Zelte und das Camp aufgebaut. In den nächsten Tagen lernte sich die Jugendgruppe bei Spiel und Spaß mit Lagerfeuer und Baden kennen und bestritt gemeinsam auch schon eine kleine Radlrallye.

Dann ging’s los – in vier Tagesetappen mit jeweils etwa 40 Kilometern radelten die Mädels und Jungs an der Donau entlang nach Budapest. Abends wurde das Camp aufgebaut, das jeweils eingeteilte Küchenteam kümmerte sich fleißig um die Verpflegung aller Teilnehmer und Betreuer. Unterwegs wurde in Ungarns ältester Stadt Esztergom eine wohlverdiente Pause eingelegt.

Kurz vor Budapest wurde das Lager auf einem großen Jugendzeltplatz der ungarischen Pfadfinder aufgeschlagen. Und dann wurde Budapest unsicher gemacht. Bei einer lustigen Stadtrallye und einer nächtlichen Schifffahrt lernten die 33 Jugendlichen diese fantastische Stadt kennen.

Zum Abschluss ging es an den Balaton. Dort paddelten die Mädchen und Jungs mit SUPs durch den Nationalpark bei Tihany. Am letzten Tag stand der Besuch eines Kletterparks und der Stadt Siófok auf dem Programm. Müde und ausgepowert stiegen die Jugendlichen zusammen mit ihren Betreuern abends mit ganz vielen tollen Erlebnissen im Gepäck in den Reisebus und fuhren zurück nach Landsberg. Für den Kreisjugendring war die diesjährige Jugendreise ein voller Erfolg und schon jetzt beginnen die Planungen für nächstes Jahr. Weitere Informationen gibt es im Internet. (lt)

