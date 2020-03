28.03.2020

Neues Fach: Kontrabass

In Schondorf ist man präsenter durch ein neues Büro

Kürzlich hat die Jahresversammlung des Musikzentrums Schondorf stattgefunden. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Nicolas Freiherr von Wolff, berichtete die Schulleitung, Heike Weckend, vom vergangenen Schuljahr. Mit 40 Veranstaltungen, die durchweg gut besucht waren, konnten Schüler und Lehrer ihr Können in eindrucksvoller Weise zeigen.

Bei „Jugend musiziert“ und Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold waren die Schüler des Musikzentrums erneut sehr erfolgreich. Neu sind die Fächer Gesang, Kontrabass und Kleinpercussiongruppen sowie eine Erwachsenentrommelgruppe. Weitere Ensembles wie Saxofonquintett, Posaunentrio und Querflötenquartett sowie einmal im Monat eine einstündige Klavierbegleitung durch vier Klavierlehrer im Wechsel für fortgeschrittene Schüler aller anderen Instrumente runden das neue Programm ab. Der Musikgarten startete für die ganz Kleinen (ab sechs Monate), wo neun Eltern-Kind-Paare einmal wöchentlich gemeinsam erste Kontakte mit Musik erleben können. Das beliebte Instrumentenkarussell, das sich seit 13 Jahren im Musikzentrum dreht, ist auch in diesem Schuljahr voll besetzt.

Die Dorianstiftung, die eng mit dem Musikzentrum zusammenarbeitet, unterstützt auch in diesem Jahr viele SOS-Kinder und übernimmt deren Unterrichtsbeiträge und weitere Sponsoren engagieren sich beim Unterricht von Migrantenkindern.

Das Musikzentrum befindet sich momentan, so berichtete Heike Weckend, in einem Modernisierungsprozess; so entsteht eine neue, moderne Website, neue Musikschulprogramme wurden integriert, der Digitalisierungprozess schreitet voran und durch das neue Büro im Blauen Haus mitten in Schondorf ist das Musikzentrum präsenter und ermöglicht Eltern, Schülern und Lehrern, sich bei Fragen persönlich während der Bürozeiten zu informieren und auszutauschen. (lt)

