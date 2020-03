16.03.2020

Obstbäume richtig pflegen

Zu viel schneiden ist gar nicht gut

Einen sehr interessanten, humorvoll dargebrachten und für manchen überraschenden Vortrag hielt Dr. Michael Neumüller vom Bayerischen Obstbauzentrum Hallbergmoos in der Aula der Grund- und Mittelschule Weil.

Das Obstbaum-Schneiden, so der Referent, solle eigentlich eher ein Obstbaum-Erziehen sein, und im Allgemeinen werde viel zu viel geschnitten, was zu immer mehr Triebwuchs führe. Die am häufigsten gekauften Hoch- und Halbstämme werden für die heute benötigte Erntemenge und den vorhandenen Platz im Garten eigentlich zu groß, weshalb wieder geschnitten wird.

Kleinkronige Obstgehölze wie Busch- oder Spindelbaum versprechen früheren Ertrag und sind leichter zu pflegen und zu beernten. Die Möglichkeit, am Ende noch Fragen zu stellen, nutzten einige der 50 erschienenen Zuhörer gern. (lt)

Themen folgen