Pflanzentausch und Flohmarkt

Für jeden das Richtige dabei

Der Frühling ist da! Mit ihm blüht und gedeiht es wieder auf Balkonen und in Gärten. Bei der Aktion „Pflanzentausch und Gartenflohmarkt“ des Obst- und Gartenbauvereins Untermühlhausen-Epfenhausen konnten in Untermühlhausen am Pfarrstadel wieder zahlreiche Gartenfreunde begrüßt werden. Unzählige Pflanzen, Stauden, Kräuter und Blumen, Baumsetzlinge, Sträucher, Blumenzwiebeln, Sämereien und selbstgezogene Jungpflanzen wurden untereinander getauscht oder an andere Gartenliebhaber verschenkt. Zusätzlich wurde heuer zum ersten Mal ein Gartenflohmarkt initiiert, und so konnten die Hobbygärtner nicht nur Pflanzen, sondern auch gleich die passenden Pflanzgefäße erwerben. Bei Kaffee und Kuchen fand ein reger Austausch statt. Es war ein rundherum gelungener Nachmittag bei frühlingshaftem Wetter. (lt)

