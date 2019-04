vor 11 Min.

Profi erzählt vom Film

Rudolf Gilk am Stehtisch beim Erzählen von seinen Erfahrungen aus der Arbeit bei den BR-Nachrichten, dem Film- und Kinoleben vor dem G.A.L.A.-Klub Landsberg.

Vortrag mit Rudolf Gilk

Bis auf den letzten Stuhl besetzt war das Café-Bistro „Filmbühne“ am Olympia-Kino beim April-Stammtisch des G.A.L.A.-Klub Landsberg. 30 Gäste, Mitglieder und neue Interessenten konnte Klub-Chef Raimund J. Stolz zu dieser Kaffeerunde im Filmset-Ambiente mit Rudolf Gilk, dem Inhaber und Betreiber des Olympia-Kinos, begrüßen. Gilk ist bekannter BR-Bildnachrichtenreporter, Kino-Open-Air-Veranstalter und seit fast 50 Jahren Ersteller des „Stadtfilms Landsberg“.

In seiner ihm eigenen und unverwechselbaren Art erzählte Rudolf Gilk aus seinem vielseitigen Leben beim Bayerischen Rundfunk und von seiner Kino- und Filmleidenschaft. So gab er unter anderem eine nette Anekdote preis: Ein Bäcker rettete ein Huhn im Dorfweiher vor dem Ertrinken, und aus „tierischer Dankbarkeit“ legte es ihm immer wieder ein Ei vor die Türe. Rudolf Gilk sollte im Auftrag des Bayerischen Rundfunks dieses Eier-Ereignis filmen, was ihm auf der Lauer liegend nach langer Wartezeit auch „tierisch gut“ bis ins Detail gelang.

„Zu allen seinen Betätigungen war er also auch noch einer der ersten Tierfilmer“, bemerkte Raimund J. Stolz dazu.

Und auch Stolz erzählte kurz von seiner eigenen Filmerfahrung bei der Stadt Landsberg, als er viele Jahre den Stadtfilm betreute und selbst aus 18 Stadtfilm-Jahrgängen im Filmstudio eine Zusammenfassung über die „Ära Hamberger“ erarbeitete. Die G.A.L.A.-Klub-Mitglieder waren begeistert ob so viel „Nachrichten- und Filmgeschichte“. (lt)

