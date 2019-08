21.08.2019

Sommerfest mit Pauken und Trommeln

Bei der Veranstaltung der Reservistenkameradschaft Landsberg gab es viel Anerkennung. Und dann auch noch eine besondere Überraschung

Wieder einmal konnten die Planer des jährlichen Sommerfestes der Reservistenkameradschaft Landsberg mit einem Highlight aufwarten. Dieses Sommerfest war hauptsächlich den Senioren in der Reservistenkameradschaft gewidmet.

Im Rampenlicht der Veranstaltung auf dem Grillplatz in der Welfen-Kaserne standen heuer die Jubilare der Kameradschaft, die 2019 ihr 80. und 85. Lebensjahr feiern konnten.

Begonnen am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, konnten bereits die ersten Anerkennungen durch den ersten Vorsitzenden der Kameradschaft, OFw d.R. Norbert Trippner, ausgesprochen werden. Für ihren Einsatz an den Friedhofsammlungen mit den Landsberger Reservisten in Landsberg und Kaufering wurden Stabsunteroffizier d.R. Christian Rossa und Hauptgefreiter d.R. Josef Wagner aus dem Veteranen&Soldatenverein Kaufering im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit einem Buchpreis und Urkunde ausgezeichnet.

Unteroffizier d.R. Erwin Martinetz aus der RK Landsberg erhielt für seinen langjährigen Einsatz für den Volksbund die Verdienstspange in Bronze.

Bevor nun am Abend der Angriff auf das mit Salaten und Grillgut belegte Buffet begann, forderte ein weiterer Auftritt die Aufmerksamkeit der Versammlung. Mit Pauken und Trommeln marschierten unüberhörbar laut und deutlich die Kameraden des Reservisten-Trommlerzugs aus Murnau in Bayerischer Tracht entlang der Ringstraße in den Grillplatz ein.

Mit großem Hallo wurde der Trommlerzug begrüßt, der den Jubilaren, Gästen und geehrten Kameraden mehrere unüberhörbare Ständchen brachten. Gleichzeitig wurde damit auch zu einem geselligen Abend gerufen. (lt)

