28.12.2019

Tennis im Winter

Die Sieger des Adventsturniers

Bei vorwinterlichen Verhältnissen hat der Tennisclub Utting zum 22. Mal sein alljährliches Adventsturnier veranstaltet. In der Stegener Tennishalle haben 24 Teilnehmer in sechs Gruppen mit jeweils vier Damen oder Herren die Platzierungen von 1 bis 12 ausgespielt. Am späten Nachmittag kristallisierten sich die Sieger in den Kategorien Damendoppel, Mixed und Herrendoppel heraus: Im Damendoppel setzten sich Renate Deinhardt und Petra Seemann durch, das Mixed ging an Alex Dobmann und Hans Baumgart, das Herrendoppel gewannen Werner Bühr und Martin Dobmann. Nach Turnierende trafen sich die Teilnehmer im Seerestaurant Fischer zum Abendessen bei guter Stimmung und in gepflegtem Ambiente. (lt)

Themen folgen