28.12.2019

Urkunden vom Nikolaus

Lebkuchenturnier der DJK

Wieder mal ein voller Erfolg war das Lebkuchenturnier der DJK Landsberg. Am letzten Freitag vor den Weihnachtsferien fand es wie jedes Jahr im Sportzentrum statt. Etwa 50 basketballbegeisterte Spieler, von Jung bis Alt, waren der Einladung gefolgt. Deshalb konnten erfreulicherweise im Gegensatz zu letztem Jahr nicht nur sechs, sondern sogar acht gemischte Teams gebildet werden.

Somit spielten alle Mannschaften vermehrt und der Spaßfaktor wurde nach oben geschraubt. Da der Großteil der Spieler unter zwölf Jahre alt war, wurden auch die Regeln dementsprechend angewandt, und die jungen Spieler genossen mehrere Vorteile, vor allem bei den Punkten.

Die acht Mannschaften mussten sich erst mal in der Vorrunde beweisen, bevor in der K.-o.-Runde um die Platzierungen gespielt wurde.

Hier konnte sich das Team „Red Heads“ in einem sehr spannenden Finale durchsetzen und den ersten Platz für sich gewinnen.

Doch was wäre das Lebkuchenturnier ohne Lebkuchen? Deshalb gab es bereits nach der Vorrunde in der Mittagspause kostenlose Getränke, Kinderpunsch und natürlich gesponserte Lebkuchen von der Bäckerei Manhart für alle.

Aber auch sportlich ging es spannend weiter: aufgeteilt auf zwei Felder fand jeweils ein Shoot-Out statt, das bereits traditionell zu allen Landsberger Turnieren gehört.

Die beiden Gewinner konnten bei der abschließenden Siegerehrung einen Extrapreis ergattern. Die Sieger wurden allerdings nicht einfach so geehrt. Denn zum Schluss kam sogar noch der Nikolaus vorbei und verteilte alle Urkunden an die Teams und an die Gewinner des Shoot-Outs. Außerdem hatte er in seinem Sack viele Süßigkeiten für alle Spieler dabei.

Der Jugendbeirat der DJK Landsberg bedankt sich bei allen Helfern und natürlich bei allen Teilnehmern und hofft, dass nächstes Jahr wieder so viele kommen, um so kurz vor Weihnachten Spaß am Basketball zu finden. (lt)

