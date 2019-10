vor 57 Min.

Zu Schloss und Kloster

Die Teilnehmer am Ausflug des Eglinger Frauenbundes genossen den Spätsommer in Franken.

Ausflug ins Fränkische

Bei wunderbar sonnigem Spätsommerwetter startete der Katholische Frauenbund Egling-Heinrichshofen zu seiner Zeit-Tages-Fahrt ins Fränkische. Der erste Tag begann mit einer sehr unterhaltsamen Führung im Schloss Weissenstein, der Sommerresidenz der Kurfürsten von Schönborn in Pommersfelden.

Anschließend wurde die Klosteranlage in Ebrach besucht. In einem Teil dieser Klosteranlage ist die Jugendstrafanstalt des Freistaates Bayern untergebracht. Der zweite Tag startete mit einer Führung in der Residenz in Ansbach, die unter Markgraf Georg Friedrich I. entstand. Besonders erwähnenswert ist der imposante Arkadenhof der Residenz, welcher vom Graubündner Baumeister Gabriel de Gabrieli entworfen wurde.

Am Nachmittag gab es eine interessante Altstadtführung in Ansbach, die mit einem Spaziergang im Hofgarten endete, welcher durch seine Blumenpracht besonders hervorzuheben ist.

Als man gut gelaunt am Abend wieder in Egling ankam, waren alle der gleichen Meinung, dass diese zwei Tage viel zu schnell vergangen sind. (lt)

Themen folgen