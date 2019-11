09.11.2019

Zweimal neugegründet

100 Jahre Gartenbauverein Finning

Ein Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Markus Willig in der Pfarrkirche Heilig Kreuz Oberfinning, ein Kirchenzug mit Fahnenabordnungen unter Begleitung der Blaskapelle Entraching und ein feierlicher Festakt in der Turnhalle der Gemeinde: So feierte der Obst- und Gartenbauverein Finning sein 100-jähriges Bestehen.

1919 nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, war die Vereinsarbeit im Laufe des vergangenen Jahrhunderts zweimal aufgegeben, aber auch zweimal wiederbelebt worden: 1939 und 1979.

Beim Festakt 2019 waren einige Gründungsmitglieder von 1979 dabei. Vorsitzende Martina Boos und Christian Hanglberger, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landschaftspflege Landsberg, ehrten sie für 40-jährige Mitgliedschaft und einige von ihnen für die Aufgaben, die sie im Verein im Laufe der Jahre übernommen haben. (sr)

