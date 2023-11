Chor verzaubert Publikum in der Vilgertshofer Wallfahrtskirche

Der Johannes-Chor lockt bei einem abendlichen Konzert Zuhörerinnen zu Zuhörer nach Vilgertshofen. Dabei sammelt er Spenden für mehrere Projekte.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Wallfahrtskirche in Vilgertshofen, als der Johannes-Chor zu einer „Traumreise“ eingeladen hatte. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums gab der über 30 Stimmen starke Chor ein über einstündiges Konzert unter der Leitung von Katharina Schwaller.

Monika Kerling begrüßte zunächst namentlich alle Gründungsmitglieder des Chores und ging in ihrer kurzen Ansprache auf die Vorzüge des Singens und Musizierens ein. Daraufhin übernahm Moderator Max Schwaller als Traum-Reiseleiter. Er stimmte die Zuhörer auf einen „traumreichen Schlaf“ mit den ersten Stücken ein, die harmonisch teils ungewöhnlich gesetzt waren: „Abend wird es wieder“, „Der Mond ist aufgegangen“ und „Kimmt scho hoamli die Nacht“. Stimmgewaltig und begleitet von einer siebenköpfigen Bläser- und Percussiongruppe der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl entführte der Chor sein Publikum musikalisch in eine der wohl interessantesten Städte der Welt, nämlich nach „New York, New York“.

Die Mitglieder des Johannes-Chors sammelten bei dem Auftritt Geld für verschiedene Soziale Projekte. Foto: Laura Wagner

Dort angekommen begann der romantische Teil des Traumes: Seiner Liebsten oder seinem Liebsten auf dem Empire-State-Building das „Ehrenwort“ zu geben, um gemeinsam „Auf dem Weg“ zu sein und im „You raise me up“ zu gipfeln, was von Cello und Geige eindrucksvoll begleitet wurde. Der weibliche Teil des Chores verzauberte im Anschluss mit einem herausragend intonierten „Adiemus“ (übersetzt: wir werden bitten), bei dem sich Zuhörerinnen und Zuhörer eine wunderbare Natur mit Wasserfall vorstellen sollte.

Im „Gib uns Leben aus dem Geist“ formulierten die Sängerinnen und Sänger den allgegenwärtigen Wunsch nach Frieden auf der Welt, bis sich der Kreis des Traumes im „Abendlied“ schloss. Verwundert rieb sich Chorleiterin Katharina Schwaller die Augen, als ihr Mann plötzlich vom Programm abwich, denn nun gab der männliche Part zur Überraschung aller „Das Morgenrot“ zum Besten. Der Chor entließ das Publikum mit „The Lord bless you and keep you”, das ebenfalls von den Streichern begleitet wurde. Großer Beifall brandete auf und so gab der Chor noch zwei Zugaben zum Besten: „Weit, weit weg“ und „Der Weg zu dir“.

Der traumhafte Abend klang in geselliger Runde bei Lagerfeuer, Getränken und Fingerfood auf dem neuen Kirchplatz vor der Wallfahrtskirche gemütlich aus. Die Spendengelder der Zuhörer wurden vom Chor auf 2000 Euro aufgerundet und sollen an verschiedene Stellen helfen: die Wallfahrtskirche in Vilgertshofen, das Altenheim Vilgertshofen, eine Familie aus dem Landkreis zur Unterstützung einer Delfintherapie und den Krankenhaus-Clowns.

Lesen Sie dazu auch