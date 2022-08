Vilgertshofen

vor 26 Min.

Die Stumme Prozession in Vilgertshofen lockt viele an

Plus In Vilgertshofen findet nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona wiederdas Titularfest statt. Auch die Standbetreiber sind froh, dass die Tradition fortgesetzt wird.

Von Gisela Klöck

Immer am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt findet das Titularfest der Bruderschaft in Vilgertshofen statt. Bekannt ist vor allem dabei die „Stumme Prozession“, bei der es über 100 Mitwirkende gibt. Die Prozession konnte nur wenige Male nicht stattfinden, wegen Regens – oder zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Doch in diesem Jahr zog die Prozession wieder durch den Ort – auch wenn nicht alles so war wie früher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .