In der Weihnachtsbäckerei

Am Samstag vor dem ersten Advent trafen sich die Kinder der Sterntaler Gruppe, diesmal in der Küche des Pilgersaal Vilgertshofen. Fleißig machten sich die kleinen Bäcker ans Werk. Plätzchen ausstechen, Teig abwiegen und dekorieren der Kekse stand auf dem Plan. Nach zwei Stunden Arbeit war das Ergebnis einfach atemberaubend schön und lecker.

So gingen sie von der Küche in den Pilgersaal, wo Pater Mario mit seiner Gitarre wartete. Zusammen sang man vom „Kling Glöckchen“ bis „Leise rieselt der Schnee“ den ein oder anderen Weihnachtsklassiker. Zwischen den Liedern wurde die Weihnachtsgeschichte und die ein oder andere Geschichte zum Schmunzeln gelesen. Da Feiern bekanntlich hungrig macht, gingen die Sterntaler zum gemütlichen Teil über uns setzten sich mit Kinderpunsch und mit den von ihnen zubereiteten Plätzchen an eine Tafel und ließen es sich schmecken. So einen schönen Start in die Adventszeit erleben zu dürfen, ist wohl das größte Geschenk.

