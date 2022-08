Vilgertshofen

Mit der Stummen Prozession lebt eine Tradition wieder auf

Erich Zerhoch (rechts) stellt bei der Stummen Prozession in Vilgertshofen am Sonntag den Jesus dar, irgendwann wird diese Rolle sein Sohn Johannes übernehmen, so wie Erich Zerhoch diese bereits von seinem Vater übernommen hat. Beide zeigen Bilder von früheren Prozessionen.

Plus Die Oberammergauer Passionsspiele verpasst? Dann könnte die Stumme Prozession in Vilgertshofen das richtige sein. Nach zwei Jahren Pause schlüpfen Jesus, Maria und Judas am Sonntag wieder in ihre Barockkostüme.

Von Vanessa Polednia

Selten sind Familiengeschichten, religiöse Riten und Kulturgut so eng miteinander verwoben, wie bei der Stummen Prozession im Zuge des Vilgertshofer Fests. An die 100 Darsteller und Darstellerinnen, Musikanten und Würdenträger ziehen dann bei der einzig erhaltenen Barockprozession im deutschsprachigen Raum durch das Dorf. Daran, dass diese Prozession nach zwei Corona-Jahren aus Mangel an Teilnehmenden nicht mehr stattfinden könnte, zweifelte wohl keiner in Vilgertshofen. Bauarbeiten setzen da die Veranstalter schon mehr unter Druck.

