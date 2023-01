Polizei sucht 36-jährigen Vermissten aus Vilgertshofen

Ein Mann aus Vilgertshofen wird vermisst. Was die Polizei über den 36-Jährigen weiß.

Die Landsberger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei einer Vermisstensuche. Seit dem 25. Januar wird der 36-jährige Sebastian Salzmann aus Vilgertshofen vermisst.

Wie die Polizei meldet, hat der Vermisste seine Wohnanschrift in Vilgertshofen am Mittwoch, 25. Januar, gegen 7.30 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt oder hat sich dort gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Sebastian Salzmann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und sonstige Suchmaßnahmen bislang nicht zur Auffindung des Vermissten führten, wird nun mittels Hilfe der Öffentlichkeit nach dem 36-Jährigen gesucht.

Sebastian Salzmann aus Vilgertshofen wird vermisst. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Sebastian Salzmann ist 1,73 Meter groß, kräftig, hat eine Glatze und einen dunklen Vollbart. Unterwegs ist er vermutlich mit einem orangen Fiat 500, Baujahr 2008, mit dem amtlichen Kennzeichen OAL-QO34. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sebastian Salzmann werden von der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)

