Vilgertshofener Bürgermeister: "Die nächsten Jahre werden schwierig"

Ohne Neuverschuldung kommt Vilgertshofen 2023 nicht über die Runden und auch die nächsten Jahre wird man vorerst nicht auf neue Kredite verzichten können.

Trotz einiger Grundstücksverkäufe kommt Vilgertshofen heuer nur mit einer geplanten Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro über die Runden. "Und die nächsten Jahre werden nicht leichter", sagt Bürgermeister Albert Thurner. Große Bauprojekte wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt Pflugdorf, die Erweiterung des Nahwärmenetzes Pflugdorf, ein neues Wohnbau- und Gewerbegebiet Issing-Ost, ein neues Nahwärmenetz für Issing sowie der Neubau der Kita Issing sorgen dafür, dass die Gemeinde auch in den nächsten drei Jahren mit eine Neuverschuldung von rund fünf Millionen Euro rechnet. Das sei nicht schön, kommentiert der Bürgermeister den Finanzplan für die kommenden Jahre.

Vilgertshofen muss Kosten für Kindergärten ausgleichen

Für 2023 umfasst der Haushalt in Vilgertshofen 11,7 Millionen Euro. Im Verwaltungshaushalt sind die wichtigsten Einnahmen die Grundsteuer A, B, die Gewerbe- und Anteile der Einkommenssteuer – insgesamt 2,6 Millionen Euro. Zudem bekommt die Gemeinde 931.600 Euro an Schlüsselzuweisungen. Allerdings müssen rund 1,6 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis und 274.800 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft abgegeben werden.

Ein Defizit, das die Gemeinde ausgleichen muss, gibt es bei den Kindergärten, die zwar 415.700 Euro einbringen, aber etwas mehr als eine Million Euro kosten. Weniger drastisch ist die Differenz bei der Kostenstelle "Grundschule". Hier hat die Gemeinde 348.700 Euro an Einnahmen zu verzeichnen. Die Ausgaben liegen 111.350 Euro darüber. Mit 388.150 Euro in Ausgaben und Einnahmen gleicht sich die Kostenstelle Wasserversorgung selbst aus.

2023 stehen in der Gemeinde große Bauvorhaben an

Am Ende der Abrechnung können 417.850 Euro aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt geführt werden. Dort wird jeder Euro gebraucht, denn 2023 sollen allein 1,8 Millionen Euro in Grundstückskäufe fließen. Das Nahwärmenetz soll für 714.200 Euro erweitert werden und die Schmutzwasserüberleitung zwischen Mundraching zu Lechmühlen kostet Vilgertshofen 718.000 Euro. Auch die Diskussion um mögliche Brown- oder Blackouts in Gemeinden im Landkreis hält an. Für die Anschaffung von Notstromaggregaten sind deshalb heuer in Vilgertshofen 112.000 Euro vorgesehen.

Weitere Projekte im 100.000-Euro-Bereich sind die Modernisierung der Grundschule, der Spielplatz – hier sollen Ersatzteile angeschafft werden und ein neuer Spielplatz-Stadl her – sowie die Fertigstellung Am Breitele in Issing. Restkosten müssen ebenfalls für das Baugebiet Pflugdorf und Stadl abbezahlt werden. 300.000 Euro sind dafür im Vermögenshaushalt vorgesehen sowie 285.000 Euro als letzte Zahlung für die neue Bauhofhalle.

Ein neues großes Bauvorhaben geht die Gemeinde dieses Jahr ebenfalls an: Die Ortsdurchfahrt Pflugdorf soll saniert werden – Baubeginn noch 2023. Die erste Zahlung umfasst 543.000 Euro. 2024 ist eine weitere Zahlung von 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Um die Projekte finanziell stemmen zu können, sollen 746.150 Euro aus den Rücklagen entnommen werden und Vilgertshofen nimmt einen Kredit von 1,5 Millionen Euro auf.