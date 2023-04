Vilgertshofen

Von möglichen Blackouts bis zur Sanierung der Ortsmitte

Die neue Ortsmitte in VIlgerthofen war unter anderem Thema in den Bürgerversammlungen. Die Sanierung dauert viel länger als gedacht.

Plus Zu Besuch in den Ortsteilen der Gemeinde Vilgertshofen spricht Bürgermeister Albert Thurner viele Themen an. Die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger sind hingegen überschaubar.

Von Paulina Reicheneder, Paulina Reicheneder, Vanessa Polednia

Vor Kurzem fanden wieder Bürgerversammlungen in allen Ortsteilen der Gemeinde Vilgertshofen statt. Bürgermeister Dr. Albert Thurner fasste dabei die wichtigsten Ereignisse, Investitionen und Zukunftsthemen der jeweiligen Orte zusammen und die Anwesenden hatten die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden.

Während es im Ortsteil Issing im letzten Jahr noch deutlich hitziger zuging, hielten sich die diesjährigen Diskussionen im Gebäude des FC Issing im Rahmen. Damals beschäftigte die Gemeinde primär die Wärmeversorgung Issings. Das bereits lang diskutierte Nahwärmekonzept wurde im vergangenen Jahr auf einen neuen Stand gebracht. Thurner richtete den Fokus nun auf eine Infoveranstaltung am 20.4. in der Turnhalle Issing. Weil ein zusätzlicher Teil erschlossen wird, sollen Betroffene, die investieren wollen, erfahren, welche Folgen das bürgt. „Umso mehr abspringen, umso teurer wird es. Wir haben bereits eine ähnliche Entwicklung in Unterdießen beobachten können. Ich hoffe aber mit dem Druck von oben denken mehr Leute um“, sagte Thurner im Hinblick auf die Maßnahmen der Bundesregierung. Das Nahwärmenetz für Issing beläuft sich damit auf Investitionskosten von circa 3,5 Millionen Euro.

