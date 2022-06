VR-Bank Landsberg-Ammersee will vor Ort präsent sein

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee feiert Richtfest für die Filiale in Pflugdorf-Stadl. Es sind noch weitere Projekte geplant.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee setzt weiter auf ihr Konzept, in der Fläche präsent zu sein. Bereits zum zweiten Mal entsteht dabei ein Filial-Neubau, kombiniert mit Wohnungen. In Pflugdorf-Stadl wurde nun Richtfest gefeiert. Welche weiteren Bauvorhaben die Bank plant.

Direkt am südlichen Ortseingang von Pflugdorf-Stadl hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee einen Neubau platziert, der schon aufgrund seiner Dimension nicht zu übersehen ist, überragt er doch alle angrenzenden Gebäude – ein Stein gewordenes Statement der Bank, die, wie Vorstand Stefan Jörg beim Richtfest sagte, „in einer Zeit, in der mehr Bankfilialen geschlossen als eröffnet werden“, sich langfristig zum Ort bekennen will. „Wir sehen es als Pflicht und Auftrag, in der Fläche präsent zu bleiben, denn die VR-Bank wurde von Bürgern gegründet und bleibt auch weiterhin die Bank für den kleinen Mann und den Mittelstand.“

Es entsteht auch neuer Wohnraum

Wie auch in Utting kombiniert die Bank dabei Filial- und Wohnraum und greift damit zwei Themen auf, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Diese wünschen sich zum einen eine Bank mit Schalterbetrieb und keine reine SB-Filiale. Dies wurde durch Bürgerproteste und eine anschließende Befragung deutlich geworden, nachdem die Filiale der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg auf SB-Betrieb reduziert hatte. Zum anderen ist Wohnraum knapp. „Wir schaffen Wohnraum in erste Linie für Mitarbeiter, aber auch für junge Menschen oder Senioren vom Ort“, sagte Vorstand Martin Egger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Vorstandsmitglied Martin Egger beim Richtfest der neuen Filiale der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Pflugdorf-Stadl. Foto: Thorsten Jordan

Nach dem Baubeginn im Herbst 2021 soll das Haus im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein. Bei einer Fläche von 520 Quadratmetern entfallen 120 auf die Bank, die restlichen auf Wohnungen zwischen 45 und 75 Quadratmetern. Gebaut wurde nach gefördertem KFW55-Standard. Zum Einsatz kommt eine Luft-Wärmepumpe, der Strom wird mittels PV-Anlage selbst produziert. Das Haus ist barrierefrei und mit einem Aufzug ausgestattet. In der Filiale stehen künftig zwei Beratungsräume zur Verfügung, ein SB-Bereich sowie 92 Schließfächer. Wie Martin Egger sagte, sei der Bau problemlos verlaufen.

Nicht der einzige Neubau der VR-Bank im Kreis Landsberg

Wie auch beim Neubau in Utting sowie in Finning, dort wurde die Filiale erweitert und umgebaut, betraute die Bank den Bauunternehmer Helu Wohnbau aus Langerringen mit dem Projekt, bei dem Handwerker aus der Region tätig wurden. Diese standen auch beim Richtfest im Mittelpunkt. „Der Hebauf gilt als Symbol, dass die Arbeit der Maurer und Zimmerer abgeschlossen ist und alle Rechnungen bezahlt sind“, sagte Stefan Jörg in seiner Ansprache.

Zimmerer Martin Aumüller (mitte) spricht den Richtspruch, links Bauleiter Herbert Lutzenberger, rechts Elke Aumüller (Zimmerei Koller GbR). Foto: Thorsten Jordan

Zimmerer Martin Aumüller von der Zimmerei Koller sprach vom Gerüst herunter den Richtspruch mit Blick auf die Handwerker: „Ihr habt bewiesen Tag für Tag, was Handwerk zu schaffen vermag.“ Gemäß dem Brauch wurde anschließend das Glas geleert und zerschmettert. Margit Horner-Spindler als stellvertretende Landrätin dankte der Bank für die Investition und ihr Bekenntnis zur Region. Es sei wichtig, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und von Angesicht zu Angesicht zu reden.

Der "Schachtelbau" wurde bald zu klein

Bürgermeister Dr. Albert Thurner sprach von einer Win-Win-Situation für Bank und Gemeinde und erinnerte an die Geschehnisse bis zum Bankneubau. Nach den Bürgerprotesten 2017 habe er bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee angefragt. „Zu meinem Erstaunen habe ich eine positive Antwort erhalten“, so Thurner. Im ersten Schritt ist daraufhin 2018 eine Kleinstfiliale in Modulbauweise entstanden, im Volksmund „Schachtelbau“ genannt – wie Thurner sagte, ein „liebevoller Kosename“, denn die Filiale sei so gut angenommen worden, dass sie bald zu klein wurde. Damit entstand die Idee zu diesem Gebäude, die die Gemeinde mit dem Verkauf des Grundstücks unterstützt habe, sagte Thurner. Sein besonderer Dank galt Geschäftsstellenleiterin Sigrun Doll als „gute Seele“ der Filiale.

Für den Neubau zeichnet als Architekt Guido Nieländer verantwortlich. Dass der Aufsichtsrat der VR-Bank Landsberg-Ammersee geschlossen zum Richtfest gekommen war, werteten die Vorstände positiv als „Interesse an unserer Arbeit“. Diese wird sich schon bald mit weiteren Investitionen in Wohnraum fortsetzen, wie Martin Egger, der als Vorstand für den Neubau in Pflugdorf zuständig ist, im Gespräch mit dem LT sagte. Gegenüber der Bankfiliale in Schwabhausen will die Bank nämlich im September zwei Sechsfamilienhäuser mit Mietwohnungen sowie ein Einfamilienhaus bauen. Zuvor steht jedoch noch ein seniorenfreundliches Kleinstbauprojekt an: Auf Wunsch des Seniorenbeirats in Kaufering wird vor der dortigen Bankfiliale unter einem Baum eine „Rentnerbank“ aufgestellt. Der Auftrag dafür sei schon an Helu Wohnbau vergeben worden, sagte Egger schmunzelnd. Welche Verwendung die „Schachtelbank“ künftig haben wird, ist derzeit noch offen.