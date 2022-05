Walleshausen

Recycling-Pläne schrecken Bürger in Walleshausen auf

Plus Die Firma BSE Ditsch will in Walleshausen eine Sieb- und Brechanlage für Erdaushub und Baumaterial errichten. Warum das in der Gemeinde ein heißes Eisen ist.

Von Romi Löbhard Und Gerald Modlinger

Das Unternehmen BSE Ditsch ist mitten in der Planung einer Aufbereitungsanlage für Aushub und weitere Erd- und Baumaterialien, die in einer ehemaligen Kiesgrube an der Straße nach Kaltenberg im Süden von Walleshausen errichtet werden soll. Das Vorhaben ist in dem Geltendorfer Ortsteil aber umstritten.

