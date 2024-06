Weil

50 Jahre Gärtnerei Geier: Ein Familienunternehmen aus Weil feiert Jubiläum

Plus Zum 50-jährigen Bestehen lädt die Gärtnerei Geier aus Weil zu einem großen Fest ein. Ein Rückblick auf die Erfolgsgeschichte und die Entwicklung des Unternehmens.

Von Vanessa Polednia

Am Anfang war da ein gelernter Bäcker und Maurer, der seinen Garten in Weil so prachtvoll bepflanzte, dass Passanten stehen blieben. Aus dem Hobby wurde 1974 ein Gewerbe, damals noch inmitten des Dorfs und mit einem selbst gebauten Gewächshaus. 50 Jahre später besteht das Familienunternehmen aus drei großen Betriebszweigen und zwei Standorten. Zum Jubiläum veranstaltet die Gärtnerei Geier aus Weil ein großes Fest, um das 50-jährige Bestehen gemeinsam mit Kunden und Wegbegleitern zu feiern.

Vom Hobby zum Unternehmen mit 40 Mitarbeitern

An einem regnerischen Vormittag in den Pfingstferien ist relativ wenig los. Kundinnen schlendern durch den großen Glasbau am Ortsrand von Weil. Das Klima ist mild, im Gewächshaus machen knallrote Pelargonien gute Laune und im Eingangsbereich plätschert ein Brunnen. Viel hat sich seit der Gründung im Jahre 1974 getan. Der bereits verstorbene Firmengründer Florian Geier habe mit seinem bunten Blumenmeer vor der Haustüre und einem kleinen Gewächshaus den Anfang gemacht und noch ins hohe Alter mitgeholfen, berichtet sein Sohn und Nachfolger Robert Geier.

