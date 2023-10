Weil

vor 31 Min.

Darum sammelt Weil Spenden für die Kita Schwabhausen

Plus Eltern und Mitarbeitende gestalten den Außenbereich des Kindergartens in Schwabhausen um und sind dafür auf der Suche nach Spendengeldern. Benötigt die Gemeinde eine Finanzspritze?

Von Vanessa Polednia

Am Kindergarten Schwabhausen hängt ein langes Tuch mit der Aufschrift "Unser naturnaher Traumgarten soll wahr werden. Jeder Euro zählt. Vielen Dank!" Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens Sonnenschein in Schwabhausen und der Elternbeirat haben einen Spendenaufruf gestartet. Ist der gemeindliche Kindergarten knapp bei Kasse? Bürgermeister Christian Bolz klärt auf.

"Wir haben das große Glück, in unserem Kindergarten Sonnenschein einen wunderbaren Außenbereich mit großartigen Spielgeräten zu haben. Leider hinterlassen über 20 Jahre Nutzung des Gartens durch über 100 Kinderfüße täglich ihre Spuren und er besteht an und nach regnerischen Tagen aus ziemlich vielen ziemlich schlammigen Bereichen. Der Vergleich mit einem Wildschweingehege ist nicht ganz unzutreffend. Das ist für unsere Kinder, das pädagogische Personal und die Reinigungskräfte eine enorme Belastung", heißt in einem Spendenaufruf gezeichnet vom Kita-Team und dem Elternbeirat.

