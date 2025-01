Traditionelles AgrarFORUM in Weil

Kürzlich fand im voll besetzten Gasthaus Probst in Weil das traditionelle AgrarFORUM statt, organisiert von der Sparkasse Landsberg-Dießen, in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring Landsberg. Im Fokus der Veranstaltung stand das aktuelle und drängende Thema der „Kostenexplosion beim Kauf und Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen“.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Sven Fischer, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Landsberg-Dießen. In seinen einleitenden Worten hob Fischer die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs zwischen Landwirten, Experten und lokalen Institutionen hervor. Auch Weils Bürgermeister Christian Bolz unterstrich in seinen Grußworten die Relevanz der Thematik für die Region und lobte das Engagement der Veranstalter. Der Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Georg Schauer, einem anerkannten Experten vom Fachzentrum für Energie und Landtechnik in Triesdorf. In seinem fundierten und anschaulichen Vortrag beleuchtete Schauer die Ursachen der massiv gestiegenen Kosten bei landwirtschaftlichen Maschinen und erläuterte, welche Auswirkungen dies auf die Betriebe habe. Mit klaren Handlungsempfehlungen gab er den Zuhörern wertvolle Impulse, wie sie dieser Herausforderung begegnen können.

Im Anschluss an den Vortrag ergriff Christian Leis, Vorsitzender des Maschinenrings Landsberg, das Wort und ergänzte Schauers Ausführungen durch Perspektiven aus der Region. Die Veranstaltung wurde schließlich von Roland Böck, Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, mit einem Dank an alle Beteiligten abgerundet. Dabei verwies Böck auf die umfassenden Kompetenzen der Sparkasse im Bereich der Landwirtschaft und nutzte die Gelegenheit, die beiden Fachexperten der Sparkasse zu diesem Thema, Hubert Reindl und René Tschirner, vorzustellen. Das AgrarFORUM in Weil war auch dieses Jahr ein voller Erfolg und ein wichtiger Treffpunkt für die Landwirtschaft in der Region.

