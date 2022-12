Unfall in Weil: Mit dem Auto ins Rutschen geraten

In Weil gerät ein Autofahrer ins Rutschen. Sein Wagen prallt gegen ein anderes Auto.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Weil entstanden.

Wie die Polizei meldet, bremste ein 36-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Landsberg seinen Wagen an der Einmündung der Kreisstraße LL7 zur Staatsstraße 2054 ab, kam jedoch ins Rutschen und prallte gegen einen von rechts kommenden Pkw. Dessen 52-jährige Fahrerin aus Geltendorf blieb durch den Aufprall ebenso unverletzt wie der 36-Jährige. (AZ)

