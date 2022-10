Vorfahrt missachtet: Ein Verletzter und 80.000 Euro Schaden

In Pestenacker übersieht eine Frau das Auto eines vorfahrtsberechtigten Mannes. Dieser wird verletzt und der Sachschaden ist hoch.

Im Weiler Ortsteil Pestenacker hat eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Weilheim-Schongau am Freitag, 14. Oktober, die Vorfahrt missachtet und deswegen einen Unfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden verursacht. Wie aus dem Polizeibericht der Inspektion Landsberg hervorgeht.

Feuerwehren aus Weil, Pestenacker und Scheuring im Einsatz

Die Frau wollte vom Wolfmühlweg in die Winkler Straße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie das Auto eines vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Mannes aus dem Landkreis Landsberg. Beim Unfall verletzte sich der Mann leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro. Die Feuerwehren Scheuring, Weil und Pestenacker waren zur Verkehrsleitung eingesetzt. Die Kreuzung war bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge rund eineinhalb Stunden gesperrt. (AZ)

