Wasserversorgung in Schwabhausen teilweise eingestellt

Wichtig für Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils Schwabhausen in Weil: Das Trinkwasser wird immer mal wieder abgestellt.

Aufgrund von Umrüstungsarbeiten zur Verbesserung der Anlagen im Wasserhaus Schwabhausen kündigte die Gemeinde vom 13. März bis zum 17. März an, dass es in dem Zeitraum wiederholt zu Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung kommen kann. Am Dienstag, 14. März, soll die komplette Wasserversorgung zwischen 8 und 12 Uhr eingestellt werden.

Bürgermeister Christian Bolz bittet zudem darum, Nachbarn sicherheitshalber zu verständigen. Wenn die gesamten Arbeiten abgeschlossen und eine störungsfreie Wasserversorgung wieder gewährleistet ist, werde man die Bürgerinnen und Bürger erneut informieren. (AZ)