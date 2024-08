Fußgängerin wird in Weilheim von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Samstag etwa um 8.10 Uhr wollte eine 85-jährige Weilheimerin laut Polizei mit ihrem Pkw von der Lohgasse aus nach links in den Unteren Graben abbiegen. Dabei übersah sie, dass die dortige Ampel nicht nur für sie als Linksabbiegerin auf Grün stand, sondern auch für eine 89-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Rollator unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer verletzte. Zudem entstand am Pkw und am Rollator laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 2250 Euro. (AZ)