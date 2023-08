Weilheim

vor 17 Min.

Mülltonnenbrand verursacht 3000 Euro Schaden

In Weilheim musste die Feuerwehr einen Mülltonnenbrand löschen.

In den frühen Morgenstunden fängt eine Mülltonne in Weilheim an zu brennen. Die Feuerwehr vermutet einen Zigarettenstummel oder elektronisches Gerät als Ursache.

Von Sonntag auf Montag Nacht hat in Weilheim eine Mülltonne gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, geriet im Leprosenweg gegen 1.45 Uhr eine Mülltonne in Brand. Der dazugehörige Holzunterstand wurde durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Laut Aussage der Feuerwehr könnten brandursächlich ein Zigarettenstummel oder ein elektronisches Gerät gewesen sein. (AZ)

Themen folgen