Vier Verletzte müssen ins Krankenhaus nach Unfall auf B2 bei Wielenbach

Insgesamt vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B2 bei Wielenbach verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Tutzinger (24) war mit seinem Pkw auf der B2 aus Richtung Pähl kommend in Richtung Weilheim unterwegs. Nach der Senke am unteren Hirschberg wollte der junge Mann auf der Anhöhe links in die „Alte Münchner Straße“ Richtung Tutzing abfahren. Dabei fuhr er nach Spurenlage etwas zu mittig und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen einer 28-jährigen Münchnerin, die, ebenfalls etwas mittig fahrend, gerade im Begriff war, auf die B2 in Richtung Starnberg einzubiegen. Beide Fahrzeuge stießen mit ihrer jeweiligen linken Fahrzeugfront zusammen.

Während sich der Pkw der Münchnerin nach dem Zusammenstoß um 90 Grad drehte und am Fahrbahnrand zum Stehen kam, schleuderte der Wagen des Tutzingers um 180 Grad im Uhrzeigersinn in die Böschung zwischen der B2 und der Alten Münchner Straße. Während die Fahrerin und der Fahrer des Unfallautos leicht verletzt wurden, erlitten die zwei Mitfahrerinnen (21 und 53) der Münchnerin schwerere Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt rund 18.000 Euro. Die Feuerwehren Wielenbach und Pähl, sowie der Rettungsdienst waren mit einer Vielzahl an Fahrzeugen und etwa 50 Personen zur Hilfeleistung und Unterstützung vor Ort. (AZ)