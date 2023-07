Auf der A96 gerät bei Windach ein Auto in Brand

Feuerwehreinsatz auf der A96 bei Windach: Ein Auto fängt in Fahrtrichtung Lindau Feuer.

Auf der A96 hat am späten Montagnachmittag ein Auto gebrannt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilte, geriet in Richtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Windach und Schöffelding gegen 17.30 Uhr ein Auto in Brand. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen.

Der Fahrer habe zunächst Brandgeruch wahrgenommen, kurz brannte es bereits hinter seinem Lenkrad. Der Mann konnte den Wagen noch auf den Standstreifen lenken. Die angerückten umliegenden Feuerwehren löschten das Feuer. (AZ)

